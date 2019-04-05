Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Говорухиным и Табаковым

Режиссера Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище 9 апреля, передает РИА «Новости» со ссылкой на московский департамент торговли и услуг.

Могила Данелии будет находиться рядом с последним пристанищем артистов Станислава Говорухина и Олега Табакова, также недавно ушедших из жизней. Прощание с режиссером пройдет в тот же день до похорон в Доме кино. Отпевание состоится днем в храме Успения Пресвятой Богородицы Новодевичьего монастыря, сообщили в Союзе кинематографистов.

Георгий Данелия скончался 4 апреля. В феврале его госпитализировали с воспалением легких, его супруга сообщила об остановке сердца. Свои соболезнования родным и близким режиссера выразили многие деятели, в том числе – президент Владимир Путин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

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