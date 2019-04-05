12 млрд рублей уйдет на реставрацию памятников Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о том, что на сохранение культурного наследия региона уйдет 12 млрд рублей, подчеркнув, что деньги эти будут "внебюджетными". Срок их освоения - от пяти до семи лет, сообщает ТАСС.

"Историческое событие, эпохальное для Псковской области, беспрецедентный случай для нашего региона, когда только из внебюджетных источников предполагается получить порядка 12 млрд рублей", - гласит его отзыв о событии.

По его словам, одним из приоритетов является восстановление церквей.