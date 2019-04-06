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10:27

В развитие железных дорог Петербурга инвестировано почти 90 млрд рублей

фото ЗакС политика В развитие железных дорог Петербурга инвестировано почти 90 млрд рублей

Минувшим вечером, 5 апреля, временный градоначальник Петербурга Александр Беглов провел в Смольном деловую встречу с руководителем ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым.

В ходе дискуссии Белозеровым было озвучено, что в расширение железнодорожной инфраструктуры города будет вложено 88 млрд рублей в рамках одобренной правительством РФ программы по развитию российских железных дорог. Ожидается, что соглашение по данному вопросу будет подписано в ходе Петербургского международного экономического форума. 

"Эта цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно - это 22 млрд рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории", - отметил генеральный директор РЖД.

Особое внимание железнодорожники уделят таким направлениям, как Сестрорецк, Лисий Нос, Лахта, Новая Деревня, Сертолово, Тосно. На некоторых ветках проложат дополнительные пути и установят тактовое движение. 

Помимо прочего, добавил Белозеров, у руководимой им компании имеются и более амбициозные планы, самый важный из них - строительство железнодорожного кольца в Петербурге, которое должно объединить все имеющиеся в городе узлы.

Беглов поблагодарил директора РЖД за проявленный интерес к развитию Петербурга и напомнил о том, что в ближайшем будущем компании и городу предстоит построить 6 новых путепроводов.

"Санкт-Петербург задыхается от пробок и остро нуждается в развитии дорожной сети", - подытожил Беглов.



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