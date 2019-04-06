Дорожники отмыли Троицкий мост от зимней грязи

Ранним утром 6 апреля сотрудники дорожной службы капитально вымыли Троицкий мост от скопившейся за зиму грязи, уведомляет 78.ru.

Всего к уборке были привлечены 10 единиц техники и 9 рабочих, которые очистили в общей сложности более 10 тысяч кв метров переправы. Превентивно были огорожены пешеходная зона моста и частично проезжая.

Представитель компании "Мостотрест" Артем Надтока рассказал, почему мытье переправы осуществлялось не в ночную смену, а днем.

"Снежная зима на уборку не особо повлияла, больше влияют скачки температуры. Обычно моем мосты по ночам, но сейчас пока ещё ночные температуры ниже нуля", - сообщил Надтока, добавив, что у предприятия поставлена задача к 1 мая отмыть все разводные мосты Петербурга.