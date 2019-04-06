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Новости

15:00

ЛГБТ-активисты подали в ЕСПЧ более 200 жалоб о запрете гей-парадов в РФ

фото ЗакС политика ЛГБТ-активисты подали в ЕСПЧ более 200 жалоб о запрете гей-парадов в РФ

Представители российских сексуальных меньшинств за последние 3 года подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) более 200 исковых заявлений, касающихся запрета на проведение в РФ гей-парадов, поделился с "МБХ Медиа" ЛГБТ-активист Николай Алексеев.

"У нас огромное количество дел, которые уже находятся в российских судах и просто ждут отправления в Европейский суд. Таких дел уже более 40 [по состоянию на 2019 год], до них не дошли руки", - поделился он с изданием.

Вместе с тем, заявил Алексеев, сторонники ЛГБТ-движения планируют добиться введения в отношении России санкций за пролонгирование запретов на проведение гей-прайдов, так как в государстве "продолжает оставаться запрещенным то, что не может быть запрещенным".

"Мы продолжаем подавать заявки и оспариваем закон о запрете гей-пропаганды. Но Европейский суд тоже занял непонятную позицию и вроде как признал все эти запреты незаконными, но при этом нет пилотного решения по этому вопросу, по которому можно было бы рассматривать все эти дела под копирку. И до тех пор, пока суд не даст более жесткую оценку, ничего не разрешится", - подытожил ЛГБТ-активист.

Напомним, в 2013 году депутаты Государственной думы одобрили принятие закона о пропаганде "нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних.

В июне 2017 года Страсбургский суд признал этот нормативный акт дискриминационным. Российские власти предприняли попытку обжаловать данное решение, однако ЕСПЧ требование о пересмотре отклонил. 

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17:02    
15-53
Вы правы.Даже если не самая главная, то одна из них, и с далеко идущими последствиями. Болезнь надо лечить. Лучше электрошоком и лоботомией, а потом на реабелитацию в Заполярье за Урал. Там и сделать гайд-парк с крепкой оградой.

15:53    
В России миллионы гомосеков...Официально объявлено о МИЛЛИОНЕ человек с ВИЧ, более половины которых заразилось через жопу...А мы что-то говорим о демографическом кризисе в России...Гомосеки-главная причина его!

15:43   MIHR   xm@yandex.ru
Гнать всю эту жёполюбивую гнусь палками до Европы...

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