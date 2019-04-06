ЛГБТ-активисты подали в ЕСПЧ более 200 жалоб о запрете гей-парадов в РФ

Представители российских сексуальных меньшинств за последние 3 года подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) более 200 исковых заявлений, касающихся запрета на проведение в РФ гей-парадов, поделился с "МБХ Медиа" ЛГБТ-активист Николай Алексеев.

"У нас огромное количество дел, которые уже находятся в российских судах и просто ждут отправления в Европейский суд. Таких дел уже более 40 [по состоянию на 2019 год], до них не дошли руки", - поделился он с изданием.

Вместе с тем, заявил Алексеев, сторонники ЛГБТ-движения планируют добиться введения в отношении России санкций за пролонгирование запретов на проведение гей-прайдов, так как в государстве "продолжает оставаться запрещенным то, что не может быть запрещенным".

"Мы продолжаем подавать заявки и оспариваем закон о запрете гей-пропаганды. Но Европейский суд тоже занял непонятную позицию и вроде как признал все эти запреты незаконными, но при этом нет пилотного решения по этому вопросу, по которому можно было бы рассматривать все эти дела под копирку. И до тех пор, пока суд не даст более жесткую оценку, ничего не разрешится", - подытожил ЛГБТ-активист.

Напомним, в 2013 году депутаты Государственной думы одобрили принятие закона о пропаганде "нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних.

В июне 2017 года Страсбургский суд признал этот нормативный акт дискриминационным. Российские власти предприняли попытку обжаловать данное решение, однако ЕСПЧ требование о пересмотре отклонил.