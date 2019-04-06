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17:05

В Петербурге присвоили официальные названия двум историческим районам

фото ЗакС политика В Петербурге присвоили официальные названия двум историческим районам

Топонимическая комиссия Петербурга присволила официальные наименования двум городским территориям в Выборгском районе, уведомляет портал "Мойка78".

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Фото: скриншот страницы

Так, участок Северной столицы, ограниченный Суздальским проспектом, улицами Хошимина, Композиторов, Петровской, Суздальским шоссе и Нижним Большим Суздальским озером будет именоваться "Парголово-1"

Вместе с тем, территория, окруженная улицей Шишкина, проспектом Энгельса и улицей Валерия Гаврилово в поселке Парголово получила название "Парнас".



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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