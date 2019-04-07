СК: Всех причастных к теракту в метро удалось найти в кратчайшие сроки

В Следственном комитете рассказали о том, как происходила поимка людей на территории Петербурга, предположительно имевших отношение к громкому теракту в метрополитене, случившегося 3 апреля 2017 года. Официальный представитель силового ведомства Светлана Петренко отметила профессионализм и оперативность своих коллег. Ее слова приводит ТАСС.

"Благодаря слаженному взаимодействию следователей с ФСБ России, в кратчайшие сроки удалось установить всю цепочку лиц, причастных к совершению этого преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей. В течение месяца следствием совместно с оперативными службами ФСБ и МВД России были установлены и задержаны 11 подозреваемых в совершении теракта", - сказала главный специалист СК по связям с журналистами.

Сообщается также о том, что доказательства были добыты путем проведения уникального следственного эксперимента - специалисты правоохранительной структуры использовали в ходе спецоперации макет взрывного устройства, что позволило выявить людей, в двльнейшем оказавшихся под следствием.

Упомянутые 11 человек своей вины не признают. Взрыв произошел между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом" и унес жизни 16 человек, включая жизнь террориста-смертника.