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Новости

14:52

Петербургский режиссер Юрий Мамин рассказал о своей эмиграции

фото ЗакС политика Петербургский режиссер Юрий Мамин рассказал о своей эмиграции

В знак политического протеста эмигрировавший из России в начале 2019-го года петербургский режиссер Юрий Мамин рассказал о том, как обжился в США в 72 года и что стало "последней каплей", мотивировавшей его уехать. Давно жаловавшийся на то, что Минкульт целенаправленно препятствует его работе, а также на личный конфликт с министром Владимиром Мединским, мэтр советско-российсского кинематографа обобщенно описал современный российский социально-политический ландшафт и свою в нем несостоявшуюся роль.

"Я хочу ходить с поднятой головой, смело смотреть в лицо людям, которым нравится мое творчество и которые видят во мне честного человека, а не приспособленца и конформиста. Это для меня гораздо важнее денег. Поскольку это невозможно в России, приходится уезжать в Америку", - признался он в интервью радиостанции "Свобода".

По его мнению, Россией управляют не самого далекого ума "стяжатели", усложняющие людям жизнь.

Автор знаменитого сатирического фильма "Окно в Париж" покинул Петербург и страну в марте.

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20:53   vadimbelousov   vadimbelousov1996833g7ro@rambler.ru
Скоро лето и вы хотите выглядеть красиво ? теперь это возможно всего за 7 дней да ещё ничего не делая (без диет и спорта)! Опробовал лично и килограммы уходят сами собой без голода и физ. нагрузок, да и цена вопроса копеечная. Вот сами почитайте --- http://most.tk/nerosistem

17:33    
Отрезанный ломоть. Начихать на него.

16:52    
Совершенно не стоит жалеть по поводу отъезда некоторых особей из России на ПМЖ на Запад! Ежегодно гражданами России становятся почти 300 тысяч человек! ТРИ(!!!!!!!!!) миллиона граждан ДНР и ЛНР мечтают ими стать! Росчерком пера Путин может увеличить численность населения России на 3(!!!) миллиона, но нужна только политическая воля, какая была у ВЕЛИКОГО Сталина!

16:42    
Все, кому не нравится жить в России, должны свалить из неё! Скатертью дорога! Патриоты же России никогда её не променяют и останутся с ней на всю жизнь!

15:13   Игорь  
Управляли десять лет
Ума далекого стяжатели.
Перечисляли весь бюджет,
Где чуть попозже его тратили.
В России легче воровать,
Зато в Европе - благодать.

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