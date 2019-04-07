На "мусорном" протесте в Архангельске потребовали отставки областного руководства

Вышедшие на запрещенный органами власти архангелогородцы, не в первый раз протестующие против строительства нового мусорного полигона, на очередной демонстрации потребовали отставки губернатора области Игоря Орлова, пишет "Новая газета".

По сведениям, имеющимся у издания, в манифестации поучаствовало от двух до трех тысяч граждан, превративших ее в шествие и завершивших ее у стен здания администрации Архангельской области.

Впрочем, часть митингующих расходиться не захотела, объявив о бессрочном характере протеста.

В Архангельской области с 2018-го года пытаются противостоять "обещанному" завозу московского мусора и строительству полигона "Шиес". 4 декабря прошлого года недовольные граждане попросили президента Владимира Путина обратить внимание на жизненно важную для них проблему. Волевого решения "сверху" в ответ так и не последовало, что увеличило число протестующих.