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Новости

12:16

Макаров назвал Матвиенко «самой выдающейся женщиной мира» и «пассионарием эпохи»

фото ЗакС политика Макаров назвал Матвиенко «самой выдающейся женщиной мира» и «пассионарием эпохи»

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров, поздравляя вечером 7 апреля, с юбилеем председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко назвал ее «пассионарием эпохи», «самой выдающейся женщиной мира», «великим хозяйственным руководителем» и «самым надежным плечом» президента Владимира Путина.

«Ваше милосердие завоевало Вам искреннюю, сердечную народную любовь. Она проявляется в том, что люди со слезами на глазах говорят о Вас как о самой выдающейся женщине не только в Петербурге, России, но и во всем мире», - передала слова Макарова пресс-служба ЗакСа.

Председатель ЗакСа также отметил, что эпоха губернаторства Матвиенко была «золотым веком» в истории Петербурга.

Матвиенко 7 апреля исполнилось 70 лет. Пресс-служба ЗакСа в день юбилея выложила сразу два поздравления от Макарова.

Напомним, председатель Совфеда была губернатором Петербурга с 5 октября 2003 по 22 августа 2011 года.

 



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14:38    
То, что он не семи пядей во лбу очевидно каждому, но такую пенку спороть - это надо постараться.

14:37    
Вор вора, как рыбак рыбака, видит издалека...

14:05    
"Макарушка" - в своём репертуаре...

13:29    
Если Макаров день не лизнет чью-то з......, день прожит зря.

12:35    
Интересно, Макаров не поменял памперс?
Маргарет Тетчер ВИМ в пдметки не годится.

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