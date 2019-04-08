Зеленский назвал датой дебатов с Порошенко 19 апреля

Кандидат в президенты Украины, комик Владимир Зеленский заявил, что его дебаты с действующим главой страны Петром Порошенко состоятся 19 апреля.

«19 апреля на НСК "Олимпийский" состоятся мои дебаты с Порошенко, где я смогу задать ему любой вопрос», - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Facebook. Он предложил оставлять вопросы для Порошенко в комментарии к записи.

Ранее Порошенко заявил, что будет ждать своего оппонента на дебатах на стадионе 14 апреля.

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины. Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, Порошенко – 15,95%. Оппоненты договорились провести дебаты на стадионе «Олимпийский», ведущим может стать журналист Павел Казарин, шурин петербургского депутата ЗакСа Максима Резника.