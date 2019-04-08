Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

12:45

Варламов вызвал Дрозденко на встречу в Мурине

фото ЗакС политика Варламов вызвал Дрозденко на встречу в Мурине

Не в первый раз пишущий с осуждениям о новостройках в районе Мурино, блогер и урбанист Илья Варламов развил тему, отвечая тем, кто считает его критику безосновательной. В приличной форме, не всегда характерной для себя, он постарался доказать правоту своей позиции. Его смущает планирующееся строительство трасс под окнами жилых домов, что он называет "импотенцией градостроителей", и сопутствующие этому явлению шум, вибрация и неудовлетворительная экологическая ситуация. Особенно злят специалиста по благоустройству дворы, организация парковок в них (точнее, по его мнению, хаос) и минимум зеленых зон. Без внимания автора не остались также "виды на ЛЭП и пустыри". План развития территории, реализация которого, по мнению Варламова, только усугубит имеющиеся проблемы, его совершенно не устраивает. План назван "вредительством", а сам пост в "Живом журнале" - "Жители Мурина должны страдать".

На мой взгляд, в Мурине всё настолько плохо, что сюда нужно высаживать всероссийский архитектурный десант – город может стать отличным вызовом для антропологов, архитекторов и других городских специалистов. <...> Сейчас пространство за порогом квартиры и за дверью машины абсолютно агрессивно по отношению к человеку – нужен мастер-план по гуманизации Мурина.

Илья Варламов

В финале своего текста он вызвал губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко на встречу непосредственно на местности, чтобы тот посмотрел, "как там живут люди".

Отметим, что блогер пишет о сравнительно новых районах Петербурга и области с многоэтажной застройкой не первый год - и неизменно в резком критическом тоне. "Доставалось", помимо Мурино, кварталам на Парнасе и в Кудрово. Для Варламова все перечисленное является "гетто", где рыночная стоимость жилья будет неуклонно снижаться по некоторым объективным причинам.

Вместе с еще одним москвичом, политиком Максимом Кацем, Илья Варламов намерен провести в муниципальные советы Петербурга своих кандидатов осенью 2019-го года.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

16:25 Вишневский просит Беглова отозвать разрешение на застройку Муринского парка

16:24 В СПбГУ прочтет политическую лекцию президент Исландии

15:54 Беглов поручил помочь семье погибшей из-за прорыва трубы с кипятком женщины

15:16 В Минкульте заявили об отсутствии приказа о слиянии Александринского и Волковского театров

15:08 Фигурант дела "Сети" Филинков отказался признать свою вину

14:56 "Красивый Петербург" против покраски дома на Петроградской стороне в розовый цвет

14:50 На суде по делу “Сети” разрешили фото- и видеосъемку

14:33 Ганапольский: Украинские дебаты - повод для российских политиков курить в коридоре   2

14:14 Людмила Нарусова пришла на суд по делу "Сети"   1

13:59 Для сохранения лесов Карелии понадобится 64 млн рублей

13:52 Прокуратуры регионов не увидели связи отмены концертов с действиями полиции

13:29 Представляющиеся петербургскими казаками мужчины хотят видеть Матвиенко президентом   3

13:10 СМИ: Начальник департамента Росприроднадзора по СЗФО ушел в отставку

12:46 Пономарев пообещал ежедневно пикетировать ФСБ в поддержку Филинкова

12:45 Варламов вызвал Дрозденко на встречу в Мурине

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.