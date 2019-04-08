СМИ: Начальник департамента Росприроднадзора по СЗФО ушел в отставку

Глава департамента Росприроднадзора по СЗФО Олег Жигилей покинул свой пост, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники.

По данным издания, Жигилей написал заявление около двух недель назад, его подписали 5 апреля. Обязанности начальника департамента исполняет замглавы Евгений Золотов, сообщают источники.

Жигилей работал в департаменте Росприроднадзора по СЗФО с 2009 года. До этого он работал в администрации Выборгского района Ленобласти вместе с Владимиром Кирилловым, который сейчас на посту вице-губернатора Петербурга курирует работу комитета по природопользованию.

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