Профессор Соловей призвал граждан не обольщаться "выпуском" Серебренникова

Политолог и профессор МГИМО Валерий Соловей посоветовал россиянам через свой Facebook не искать в освобождении режиссера Кирилла Серебренникова каких-либо знаков и сигналов, говоривших бы об каком-либо смягчении властного курса. На какую-либо гуманизацию в политическом ее значении, уверяет он не без сожаления, уповать не приходится.

"Разрешено повысить градус критики и критиковать всех, кроме президента. Выпустить на длинный поводок «знаковых» арестантов. Серебренников - первый, но не последний. Это делается, дабы избежать расширения оппозиции за счет истеблишментарных групп. Но никакой «оттепели» не предвидится, исключительно прагматика", - сформулировал Соловей свою позицию.

Режиссера Кирилла Серебренникова, находившегося под домашним арестом с 2017-го года, выпустили 8 апреля под подписку о невыезде. Все время его пребывания в условиях несвободы за него вступались известные деятели культуры, призывая к освобождению.