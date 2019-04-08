Чубайс обвинил Навального в манере публично и постоянно лгать

Находящий несправедливым арест экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова, руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс упрекнул оппозиционного политика Алексея Навального в неправильной, по его мнению, позиции в данном вопросе. Более того, Чубайс обвинил заочного собеседника во лжи, ставшей, по наблюдениям бывшего госчиновника, систематической.

"Понятно, зачем на сторону правоохранителей, не видя в глаза ни одного документа по делу, динамично перебегает Алексей Навальный, для которого агрессивное враньё становится просто обязательной частью его левой антибуржуазной повестки", - гласит текст его заявления в Facebook.

При этом то, что именно Чубайсу понятно в поведении и публикациях Навального, не поясняется.

Абызов арестован по подозрению в хищении 4 млрд рублей. Политологи называют его человеком круга Чубайса и премьер-министра Дмитрия Медведева.