Арестованный экс-глава Хабаровского края Ишаев заплатил 5,7 млн рублей государству

Бывший руководитель Хабаровского края Виктор Ишаев, управлявший регионом с 1991 года и помещенный под домашний арест по подозрению в совершении экономических преступлений, заплатил государству причитавшиеся с него 5,7 млн рублей, сообщает "Интерфакс".

"В адрес компании "Роснефть" было направлено платежное поручение на сумму в 5 миллионов 744 тысячи рублей", - сообщил его адквокат Павел Зайцев.

Предъявляемой ему вины, заключающейся, по версии следствия, в махинациях с арендой жилплощади, бывший чиновник категорически не признает.

Как утверждают правоохранители, Ишаев мог жульничать на сдаваемой в аренду "Роснефти" недвижимости. В период с 2014 по 2017 годы он являлся вице-президентом нефтяной компании.