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19:59

Арестованный экс-глава Хабаровского края Ишаев заплатил 5,7 млн рублей государству

фото ЗакС политика Арестованный экс-глава Хабаровского края Ишаев заплатил 5,7 млн рублей государству

Бывший руководитель Хабаровского края Виктор Ишаев, управлявший регионом с 1991 года и помещенный под домашний арест по подозрению в совершении экономических преступлений, заплатил государству причитавшиеся с него 5,7 млн рублей, сообщает "Интерфакс".

"В адрес компании "Роснефть" было направлено платежное поручение на сумму в 5 миллионов 744 тысячи рублей", - сообщил его адквокат Павел Зайцев.

Предъявляемой ему вины, заключающейся, по версии следствия, в махинациях с арендой жилплощади, бывший чиновник категорически не признает.

Как утверждают правоохранители, Ишаев мог жульничать на сдаваемой в аренду "Роснефти" недвижимости. В период с 2014 по 2017 годы он являлся вице-президентом нефтяной компании.

В течение своей политической карьеры 70-летний Ишаев побывал также президентским полпредом в Дальневосточном федеральном округе.

Под арестом бывший чиновник пробудет как минимум до 27 мая.

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