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20:59

Гудков рассказал о массовых запретах "мусорных" митингов в Подмосковье

фото ЗакС политика Гудков рассказал о массовых запретах "мусорных" митингов в Подмосковье

Политик Дмитрий Гудков, активно пытающийся противостоять эксплуатации мусорных полигонов в Подмосковье и опасающийся ввиду собственной активности собственного же преследования со стороны правоохранителей, обнародовал через Telegram-канал сведения о том, как и почему "мусорные" протесты в Московской области запрещаются.

В основном, запреты связаны со спортивными мерооприятиями, внезапное проведение которых понадобилось властям на тех же местах и в то же самое время, которые были нужны протестующим.

"В Коломне вместо центральных площадей нам предлагают помитинговать в соседней деревне – ну а что, все по закону! Ведь на самой площади перед администрацией полтора инвалида будут изображать перекладку одной трубы", - язвительно написал политик, добавив, что из двух десятков заявок на проведение уличных акций в Подмосковье согласовали только одну, а отказы были даны под крайне сомнительными предлогами.

"Мусорные" выступления в Московской области, начавшиеся в 2018-м году, стартовали с города Волоколамска: тогда существенный процент жителей вышел на улицу, протестуя против свалки "Ядрово". Во время одного из мероприятий горожане, уставшие от безрезультатных обещаний чиновников закрыть полигон, однажды даже побили местного главу, после чего тот был уволен. Позже к народным сходам против мусорных свалок присоединились жители соседних Серпухова, Коломны, Клина и других городов.

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