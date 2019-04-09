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9:45

В Мариинском дворце примут бывших узников фашистских лагерей

фото ЗакС политика В Мариинском дворце примут бывших узников фашистских лагерей

В Малом зале Мариинского дворца 9 апреля проведут торжественный прием представителей общественных организаций бывших узников фашистских концлагерей, уведомляет пресс-служба Заксобрания.

Визит почетных гостей приурочен к Международному дню освобождения узников нацистских лагерей, который ежегодно отмечается 11 апреля. Дата выбрана не случайно: 11 апреля 1945 года в "лагере смерти" Бухенвальд произошло одно из последних восстаний его обитателей.

Добавим также, ранее врио градоначальника Александр Беглов подписал закон Петербурга, предоставляющий гарантии реализации права граждан, ставших жертвами политических репрессий, на получение бесплатной юридической помощи.



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