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10:30

Вьетнамские офицеры изучат в Петербурге события блокады Ленинграда и ВОВ

фото ЗакС политика Вьетнамские офицеры изучат в Петербурге события блокады Ленинграда и ВОВ

В Петербург с культурным визитом прилетела делегация высших офицеров армии Вьетнама, руководимая генерал-майором Буй Чонг Куингом, извещает пресс-служба Западного военного округа.

Делегаты посетят несколько городских музеев, располагающих экспозициями на тему блокады Ленинграда и материалами по Великой отечественной войне, встретятся с главой штаба ЗВО генерал-лейтенантом Алексеем Завизьоном

Также гости из Вьетнама приглашены в отдельную гвардейскую Красносельскую ордена Ленина Краснознамённую мотострелковую бригаду.

"Военнослужащие бригады участвовали в прорыве блокады Ленинграда, освобождении Выборга и разгроме Курляндской группировки противника", - уточнили в пресс-службе ЗВО.

Вместе с тем, в культпрограмму входит посещение музея прорыва блокады Ленинграда, музея "Дорога жизни" у Ладожского озера и возложение цветов к мемориалу на Пискаревском кладбище.

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11:08    
России надо активнее развивать сотрудничество со 100-миллионным Вьетнамом, набирающим высокие темпы роста в экономике, современных технологиях!

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