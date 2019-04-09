Вьетнамские офицеры изучат в Петербурге события блокады Ленинграда и ВОВ В Петербург с культурным визитом прилетела делегация высших офицеров армии Вьетнама, руководимая генерал-майором Буй Чонг Куингом, извещает пресс-служба Западного военного округа. Делегаты посетят несколько городских музеев, располагающих экспозициями на тему блокады Ленинграда и материалами по Великой отечественной войне, встретятся с главой штаба ЗВО генерал-лейтенантом Алексеем Завизьоном Также гости из Вьетнама приглашены в отдельную гвардейскую Красносельскую ордена Ленина Краснознамённую мотострелковую бригаду. "Военнослужащие бригады участвовали в прорыве блокады Ленинграда, освобождении Выборга и разгроме Курляндской группировки противника", - уточнили в пресс-службе ЗВО. Вместе с тем, в культпрограмму входит посещение музея прорыва блокады Ленинграда, музея "Дорога жизни" у Ладожского озера и возложение цветов к мемориалу на Пискаревском кладбище. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен