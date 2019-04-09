Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

11:10

Милонов станет одним из руководителей "Фонда защиты национальных ценностей"

фото ЗакС политика Милонов станет одним из руководителей "Фонда защиты национальных ценностей"

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов станет одним из соучредителей "Фонда защиты национальных ценностей" - организации, которая займется "борьбой" с распространением "фейков" о РФ, а также предотвращением "интеграции" западных идей в современное российское общество.

"Помимо официальных каналов, наша страна нуждается в наличии «умной силы», которая бы стала барьером на пути распространения дезинформации и пользовалась бы авторитетом среди населения. Мы не хотим смотреть на то, как под видом правозащитных, просветительских и иных благих лозунгов, Запад наносит удар за ударом в самую нашу суть - в наши традиции, культуру и совращает с пути молодежь", - сообщил Милонов.

Помимо прочего, парламентарий в рамках сотрудничества с фондом будет оказывать разностороннюю помощь русскоговорящему населению, обитающему за пределами родного государства, и периодически выступать с докладами о политических процессах, происходящих внутри страны.

"В ближайших наших планах - разработка национально-ориентированных законопроектов, а также поднятие проблематики заключенных жителей ДНР и ЛНР в тюрьмах и лагерях режима Порошенко", - уточнил намерения депутат.

Официальное открытие фонда состоится 10 апреля в Москве.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:59    
Кто остальные учредители этого лягушачьего фонда и откуда бабки?

13:52    
Пусть этот п..ор валит в ДНР и ЛНР и там попробует права покачать.

13:26   Фонд защиты эмбрионов  
"интеграцию" каких идей в современное российское общество нмечает фонд им. Милонова? Не укради?

12:49    
Надо гнать гея от национальных ценностей, как свинью от апельсинов, как с свое время гнали от гуманитарной помощи.

12:24    
Готовит себе "заначку" на будущее. На следующих выборах уже не пройдёт.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

15:25 Шлосберг призвал всех депутатов страны поддержать его "анти-закон" Клишаса

15:05 Депутат Рашкин заявил о "масштабном наступлении на свободу слова" с трибуны Госдумы

14:33 Муниципал: Руководство МО Екатерингофский накажут за неправильную закупку букетов

14:11 Муниципал: В Петербурге появился Альянс независимых депутатов   2

13:59 Поклонская считает, что оппозиционный потенциал в ней видят только враги России   1

13:50 Милонов хочет запретить алкоголь в мини-таре: В каждой капле прячется маленький дьявол   1

13:26 В маршрутках Новокузнецка отменили льготы для пенсионеров из-за хамства

13:06 Батанов о ходе работ на Фрунзенском радиусе: Если срок сдвинется, то кто-то еще сдвинется

12:59 Суд отказался оправдать экс-губернатора Сахалина Хорошавина

12:40 От зимней грязи очистили 600 петербургских улиц   6

12:39 УФАС разрешит спор газораспределительных компаний

12:06 Беглов уверен, что в Петербурге сконцентрировано всё для развития Арктики   2

11:58 ЕСПЧ присудил Навальному 20 тысяч евро компенсации по делу "Ив Роше"   2

11:47 Изъятый в суде по делу “Сети” патрон оказался холостым   1

11:36 Число коррумпированных сотрудников ФСБ за год увеличилось вдвое   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.