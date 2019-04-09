УФАС разрешит спор газораспределительных компаний

Петербургские антимонопольщики возбудили дело, суть которого - в нарочитой схожести двух названий разных организаций, специализирующихся на газовом оборудовании и распределении газа.

Компания "Петербурггаз" пожаловалась в УФАС на конкурента, называющегося "Петробурггаз", сетуя на "сходное до степени смешения наименование организации".

Говорится также о том, что указываемые ответчиком контактные данные увеличивают путаницу, поскольку телефонный номер отличается от номера "Петербурггаза" только на две первых цифры.

Первое заседание по делу пройдет 25 апреля.