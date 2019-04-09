Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

15:05

Депутат Рашкин заявил о "масштабном наступлении на свободу слова" с трибуны Госдумы

фото ЗакС политика Депутат Рашкин заявил о "масштабном наступлении на свободу слова" с трибуны Госдумы

Депутат Валерий Рашкин, член думской фракции КПРФ, сегодня, 9 апреля, выступил с трибуны нижней палаты Федерального собрания с резкой критикой последних законодательных инициатив, выдвинутых партией власти. 

Начал свое выступление парламентарий с заявления о том, что в России постепенно упраздняется понятие "свобода слова".

"На наших глазах разворачивается масштабное наступление на свободу слова. "Пакет Яровой" обязал операторов хранить записи разговоров, переписку в социальных сетях и трафик абонентов. Начались позорные попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram. Следом приняты законы о наказании за неуважение власти и распространение так называемых фейков. В истинно правовом государстве такие законы не могут быть приняты в принципе. Это произвол!", - констатировал Рашкин.

Далее он с сожалением отметил, что, как ему кажется, все эти инициативы - "только цветочки", выразив уверенность, что перед выборами будет гораздо хуже.

Помимо прочего, в подтверждение своих слов о давлении на СМИ депутат напомнил о случае с увольнением экс-журналистки "Коммерсанта" Марии Карпенко, упраздненной в должности за освещение деятельности врио градоначальника Петербурга Александра Беглова в "негативном контексте".

"Нельзя критиковать президента, нельзя критиковать губернатора, так скоро паршивого мэра нельзя будет пожурить", - удручен Рашкин.

В конце послания депутат с критикой обрушился на коллег по Думе из "Единой России", сенаторов Совфеда.

"КПРФ требует прекратить разгул беззакония и произвол, остановить наступление на свободу слова и разрушение основополагающих демократических институтов. Общество отказывается это терпеть!", - декламировал парламентарий.

На "крик души" коммуниста отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнувший, что высказанное им как раз говорит об обратном - о том, что свободу вольно говорить пока никто не отменял.

"Если бы все это происходило в то время, о котором вы говорите, то все будущее время вы бы провели в психушке как минимум", - заявил Володин.

Володин объяснил, что раньше суверенитетом были финансовые границы, теперь к ним добавился цифровой суверенитет, именно в связи с этим был принят соответствующий закон.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

15:25 Шлосберг призвал всех депутатов страны поддержать его "анти-закон" Клишаса

15:05 Депутат Рашкин заявил о "масштабном наступлении на свободу слова" с трибуны Госдумы

14:33 Муниципал: Руководство МО Екатерингофский накажут за неправильную закупку букетов

14:11 Муниципал: В Петербурге появился Альянс независимых депутатов   2

13:59 Поклонская считает, что оппозиционный потенциал в ней видят только враги России   1

13:50 Милонов хочет запретить алкоголь в мини-таре: В каждой капле прячется маленький дьявол   1

13:26 В маршрутках Новокузнецка отменили льготы для пенсионеров из-за хамства

13:06 Батанов о ходе работ на Фрунзенском радиусе: Если срок сдвинется, то кто-то еще сдвинется

12:59 Суд отказался оправдать экс-губернатора Сахалина Хорошавина

12:40 От зимней грязи очистили 600 петербургских улиц   6

12:39 УФАС разрешит спор газораспределительных компаний

12:06 Беглов уверен, что в Петербурге сконцентрировано всё для развития Арктики   2

11:58 ЕСПЧ присудил Навальному 20 тысяч евро компенсации по делу "Ив Роше"   2

11:47 Изъятый в суде по делу “Сети” патрон оказался холостым   1

11:36 Число коррумпированных сотрудников ФСБ за год увеличилось вдвое   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.