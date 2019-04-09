Удальцов оспаривает в Верховном суде свой запрет на посещение митингов

Политик Сергей Удальцов, ввиду пережитого срока лишения свободы продолжающий испытывать на себе административный надзор властей, заявил "Эху Москвы" о том, что такое положение вещей ему окончательно надоело и что он обратился в Верховный суд, считая, что надзор противоречит духу закона. Запрет на посещение уличных акций в течение трех лет он считает чрезмерным и несправедливым.

"Я считаю, что грубо нарушены мои конституционные права. В своей жалобе я прошу данное административное дело прекратить, надзор мне отменить, и дать мне полноценно и нормально жить своей жизнью и заниматься общественной деятельностью", - обозначил координатор "Левого фронта" свою позицию.

Надежды он возлагает и на Страсбургский суд (ЕСПЧ), куда тоже отправлял жалобу еще в январе.

13 сентября 2018 года Симоновский суд столицы наложил на Удальцова административный надзор на три года. Ему запретили покидать пределы Москвы и Московской области, а также посещать массовые политические мероприятия.

Удальцов был фигурантом "Болотного дела" об организации массовых беспорядков в Москве 6 мая 2012 года. Ему присудили 4,5 года лишения свободы.