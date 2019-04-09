Активисту «АгитРоссии» оставили в силе арест за акцию с «надгробием» Путина

В день визита Владимира Путина в Петербург, 9 апреля, Горсуд рассмотрел апелляцию активиста «АгитРоссии» Андрея Жексимбаева, которого за установку картонного «надгробия» с портретом президента России обвинили в нарушении правил проведения митингов и пикетов.

Октябрьский районный суд признал Жексимбаева исполнителем «перформанса» и назначил ему девять суток ареста.

Как сообщили ЗАКС.Ру в группе помощи задержанным, судья Юлия Русанова отказала активисту в удовлетворении жалобы и отправила его обратно в спецприемник. Жексимбаеву осталось отбыть еще 5 суток ареста.

Напомним, за акцию с президентским «надгробием» девять суток ареста получил также другой активист «АгитРоссии» Григорий Кудрявцев.