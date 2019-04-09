Священник из Вологодской области сознался в развращении 12-летней девочки

Арестованный в конце 2018-го года протоиерей Череповецкой епархии из поселка Липин Бор Алексей Мокиевский полностью признался в совершенных им неоднократно развратных действиях с девочкой, не достигшей 14 лет, передает ТАСС.

Вменяют ему не только непосредственном развратные действия с глазу на глаз по отношению к человеку, о возрасте которого он был в курсе, но и распространение порнографических материалов. К такому выводу следователи пришли, изъяв у Мокиевского компьютер и изучив его переписку с пострадавшей.

Священнику грозит до 8 лет лишения свободы. В настоящее время расследуется также дело об изнасиловании его малолетней приемной дочери, в котором пока никого не спешат обвинять.