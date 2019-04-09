Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

16:27

СМИ: ЕСПЧ за последние 5 лет присудил Навальному более 16 млн рублей компенсаций

фото ЗакС политика СМИ: ЕСПЧ за последние 5 лет присудил Навальному более 16 млн рублей компенсаций

"Открытые медиа" подсчитали, что вердикт о присвоении компенсации, вынесенный сегодня, 9 апреля, Европейским судом по правам человека в пользу политика Алексея Навального, стал уже шестым одобренным инстанцией за последние 5 лет. Общая сумма по искам, которую должны быть выплатить российские власти оппозиционеру, составляет 225 тысяч евро (16,4 млн рублей в пересчете на нынешний курс).

Последний раз Страсбургский суд установил, что в рамках уголовного дела "Ив Роше" власти РФ причинили политику Алексею Навальному моральный ущерб, назначив домашний арест, и в связи с этим присудил ему 20 тысяч евро компенсации. Деньги должны быть выплачены из государственного бюджета.

Пресс-атташе президента Дмитрий Песков заявил, что решение ЕСПЧ показалось ему весьма внезапным.

"Достаточно неожиданное решение, я бы не сказал, что оно ожидаемое. Вряд ли по сути можно с ним согласиться", - цитирует чиновника "Интерфакс".

Предыдущие разы "чаша весов" ЕСПЧ "склонялась" в пользу политика по делам "Кировлеса" и "Навальный против России".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:11    
Это радует! Может быть депутаты ГД поумнеют и изменять законодательство о митингах, как и положено по конституции.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

19:13 Антон Орех предостерег от сочувствия к футболистам Кокорину и Мамаеву

18:46 Петербуржцев волнует некачественная уборка города от мусора

18:39 Осужденная за взятку экс-депутат ЗакСа Нестерова выйдет на свободу

18:31 Заброшенную дачу Фертиг под Петербургом продадут за 25 млн рублей

18:20 Дрозденко не исключает, что Кудрово и Петербург свяжет канатная дорога

17:56 Путин о расследовании Мюллера о вмешательстве РФ в выборы США: Гора родила мышь

17:54 Быкова все больше удручает гражданская инертность россиян

17:35 Силовики могут получить право блокировать счета организаторов несанкционированных митингов   1

17:15 Кокорин и Мамаев отказались признавать вину в суде   1

17:02 "Мемориал" признал задержанных в Керченском проливе украинских моряков политзаключенными

16:48 Двоим астраханским экс-депутатам от ЕР дали 16 и 24 года колонии за секс с детьми   3

16:27 СМИ: ЕСПЧ за последние 5 лет присудил Навальному более 16 млн рублей компенсаций   1

16:19 Священник из Вологодской области сознался в развращении 12-летней девочки   1

16:15 Активисту «АгитРоссии» оставили в силе арест за акцию с «надгробием» Путина

15:54 Удальцов оспаривает в Верховном суде свой запрет на посещение митингов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.