СМИ: ЕСПЧ за последние 5 лет присудил Навальному более 16 млн рублей компенсаций

"Открытые медиа" подсчитали, что вердикт о присвоении компенсации, вынесенный сегодня, 9 апреля, Европейским судом по правам человека в пользу политика Алексея Навального, стал уже шестым одобренным инстанцией за последние 5 лет. Общая сумма по искам, которую должны быть выплатить российские власти оппозиционеру, составляет 225 тысяч евро (16,4 млн рублей в пересчете на нынешний курс).

Последний раз Страсбургский суд установил, что в рамках уголовного дела "Ив Роше" власти РФ причинили политику Алексею Навальному моральный ущерб, назначив домашний арест, и в связи с этим присудил ему 20 тысяч евро компенсации. Деньги должны быть выплачены из государственного бюджета.

Пресс-атташе президента Дмитрий Песков заявил, что решение ЕСПЧ показалось ему весьма внезапным.

"Достаточно неожиданное решение, я бы не сказал, что оно ожидаемое. Вряд ли по сути можно с ним согласиться", - цитирует чиновника "Интерфакс".

Предыдущие разы "чаша весов" ЕСПЧ "склонялась" в пользу политика по делам "Кировлеса" и "Навальный против России".