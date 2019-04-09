Кокорин и Мамаев отказались признавать вину в суде

Арестованные за участие в двух нападениях на людей в 2018-м году отечественные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев настаивают на своей невиновности, что следует из того, как проходит очередное судебное слушание, освещаемое "Интерфаксом". Кроме того, близкие приятели подчеркнули, что перед тем, как избить своих случайных жертв - то есть, совершить вменяемое им органами власти злодеяние - не вступали в сговор между собой.

"К Паку отношения вообще никакого не имею. <...> То, что касается Гайсина, побои не признаю с учетом очных ставок: повреждения, которые у него показала судмедэкспертиза - они совсем в другом месте, нежели, как он сказал, я ему нанес", - цитируются ответы Мамаева, озвученные в зале заседаний.

Инкриминируемое избиение третьего человека, попавшего "под руку" двум спортсменам в Москве, вместе с ним стал отрицать и второй подсудимый, Кокорин.

Под стражей оба находятся с октября 2018-го года. Существует версия, согласно которой знаменитых спортсменов так показательно преследуют потому, что они, как утверждает следствие, напали на высокопоставленного чиновника из Минтранса Дениса Пака, придравшись к его поведению и неславянской внешности.

Известно, что с недавних пор Кокорин, находясь в СИЗО, стал испытывать проблемы со здоровьем. Под стражей игроки останутся как минимум до 25 сентября.