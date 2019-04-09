Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

17:35

Силовики могут получить право блокировать счета организаторов несанкционированных митингов

фото ЗакС политика Силовики могут получить право блокировать счета организаторов несанкционированных митингов

Руководители российских силовых ведомств (МВД, ФСБ), а также начальники их региональных структур, желают получить право на досудебную блокировку банковских счетов и электронных кошельков, заподозренных в спонсировании терроризма, экстремизма, торговле наркотиками и, отмечают "Ведомости", финансировании "публичных мероприятий с нарушением установленного порядка", то есть несанкционированных митингов.

Проект данной законотворческой инициативы опубликовал Росфинмониторинг.

В документе отмечается, что заблокировать счет можно будет сроком на 10 дней только "в не терпящих отлагательства случаях" и на основании "достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных" сведений

Между тем, о желании оградить доступ к заподозренному в противоправном финансировании банковскому счету превентивно следует уведомить прокуратуру. После с заблокированного счета можно будет списать лишь средства, равные прожиточному минимуму.

Согласно пояснительной записке к документу, нововведение разработано с учетом мнения правоохранительных органов для пресечения использования счетов и кошельков, открытых на "третьих" лиц или "с использованием процедур, не требующих идентификации владельцев". Закрывать доступ к таким ресурсам через только через суд - малоэффективная процедура, отметили в Росфинмониторинге.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:08    
Это бандитизм и грабёж среди бела дня! Не знают как бюджет пополнить для распила. Работать надо, а не грабить население.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

19:13 Антон Орех предостерег от сочувствия к футболистам Кокорину и Мамаеву

18:46 Петербуржцев волнует некачественная уборка города от мусора

18:39 Осужденная за взятку экс-депутат ЗакСа Нестерова выйдет на свободу

18:31 Заброшенную дачу Фертиг под Петербургом продадут за 25 млн рублей

18:20 Дрозденко не исключает, что Кудрово и Петербург свяжет канатная дорога

17:56 Путин о расследовании Мюллера о вмешательстве РФ в выборы США: Гора родила мышь

17:54 Быкова все больше удручает гражданская инертность россиян

17:35 Силовики могут получить право блокировать счета организаторов несанкционированных митингов   1

17:15 Кокорин и Мамаев отказались признавать вину в суде   1

17:02 "Мемориал" признал задержанных в Керченском проливе украинских моряков политзаключенными

16:48 Двоим астраханским экс-депутатам от ЕР дали 16 и 24 года колонии за секс с детьми   3

16:27 СМИ: ЕСПЧ за последние 5 лет присудил Навальному более 16 млн рублей компенсаций   1

16:19 Священник из Вологодской области сознался в развращении 12-летней девочки   1

16:15 Активисту «АгитРоссии» оставили в силе арест за акцию с «надгробием» Путина

15:54 Удальцов оспаривает в Верховном суде свой запрет на посещение митингов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.