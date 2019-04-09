Путин о расследовании Мюллера о вмешательстве РФ в выборы США: Гора родила мышь

Владимир Путин полагает, что почти двухгодичное расследование специального прокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году, - пустопорожнее занятие, так как никакой "интервенции" никогда не было.

"Мы изначально говорили, что эта пресловутая комиссия господина Мюллера ничего не найдет, потому что лучше нас этого никто не знает. Россия не вмешивалась ни в какие выборы в Соединенных Штатах. Не было никакого сговора, о котором господин Мюллер рассказал, между Трампом и Россией. Поэтому то, что она закончит так — как „гора родила мышь“, что называется — было для нас понятно и заранее", - цитирует "Интерфакс" заявление главы государства.

Победивший в предвыборной гонке 2016 года Дональд Трамп не единожды называл расследование Мюллера "охотой на ведьм".

О завершении дела спецпрокурор объявил в конце марта. Он не нашел сговора между нынешним главой США и РФ. Полный текст доклада будет опубликован в середине апреля.

Напомним, что тема вмешательства в выборы - одна из основных внешнеполитических тем последних лет, связанных с Россией: президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп, часть американского истеблишмента до сих пор связывает с подрывной деятельностью российской стороны.