Петербуржцев волнует некачественная уборка города от мусора

За минувшую неделю на портал "Наш Санкт-Петербург" поступило почти 20 тысяч обращений с жалобами на недобросовестную уборку Северной столицы, уведомила пресс-служба Смольного.

Наиболее всего горожан беспокоит некачественная уборка дворов от мусора (2893 жалобы), следом идут беспокойства по поводу несоблюдения графика мытья подъездов (1446), а замыкает тройку проблем послания о неубранных кучах ветоши, пластика и грязи, приводящей к излишней захламленности проезжих частей дорог и тротуаров (1358).

Максимальное количество обращений зафиксировано в среду 3 апреля - всего 2020 жалоб. На портале зарегистрировалось более тысячи новых пользователей.