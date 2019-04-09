Шведский премьер оценил достоинства Петербурга

На Международном Арктическом форуме, проходящем в Петербурге, премьер-министр Швеции Стефан Левен, уйдя в непродолжительный исторический экскурс, признался в своем восхищении внешним видом второго по значимости российского города, а также намекнул на неоднозначность связей с Россией ввиду памятных военных столкновений в прошлом.

"Это потрясающей красоты город на Балтийском море очень большого исторического значения для шведско-российских отношений. Он напоминает нам о мирных и не столь мирных временах нашей длительной общей истории. Я процитирую великого Пушкина: "Отсель грозить мы будем шведу…", - цитирует фрагмент выступления чиновника ТАСС.

Перепады арктического климата, по словам Левена, одинако важны для обеих стран и представляют собой "вызов" для дальнейшей мировой политики и - как производной от нее - экономики.

Отметим, что на форуме замечены первые лица всех скандинавских государств. Выступил на мероприятии, в числе прочих, и врио петербургского губернатора Александр Беглов, заверив собравшихся, что Петербург к освоению Арктики полностью готов.

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