Петербургская комсомолка получила 7 суток за "мусорный подарок" "Единой России"

Октябрьский районный суд Петербурга назначил 7 суток ареста участнице петербургского отделения “Ленинского комсомола” (молодежное крыло КПРФ) Виктории Севериной, задержанной 8 апреля за акцию с коробками мусора в приемной "Единой России". Об этом 9 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов.

Северина и трое ее соратников по комсомолу принесли в приемную "Единой России" две коробки с мусором. На коробках были надписи "Денег нет, но вы держитесь", "За вашу работу" и "Подарки, которые вы заслужили". Так молодые люди выразили свой протест против "мусорной реформы". Кроме того, активисты передали в приемную обращение, в котором возложили на "Единую Россию" ответственность за повышение пенсионного возраста и увеличение НДС. "Указанную акцию снимали на телефон. Передвигались же правонарушители на троллейбусе №5 по заранее определенному маршруту", - добавили в пресс-службе судов.

Все участники акции были задержаны. В ожидании суда им пришлось провести ночь в отделе полиции.

Суды над еще двумя задержанными за эту акцию комсомольцами пройдут 10 апреля.

В группе “Санкт-Петербургское отделение ЛКСМ РФ” сообщается о слухах о возможной заинтересованности спикера Законодательного собрания и главы "Единой России" в Петербурге Вячеслава Макарова в суровом наказании для активистов.

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