СК РФ завел дело на литовских судей, заочно приговоривших экс-министра обороны СССР к тюрьме

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда, которые заочно приговорили бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного приговора). Согласно российскому законодательству, иностранные граждане, не проживающие в России постоянно и совершившие преступление за границей, подлежат уголовной ответственности в России, если преступление направлено против интересов страны.

По версии следствия, Айнора Мацявичене, Айва Сувилене, Виргиния Тамошюнайте и Артурас Шумкас вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении Язова и других россиян - Михаила Головатова, Владислава Шведа, Юрия Меля, Геннадия Иванова. Литовский суд признал россиян виновными в преступлениях против человечности и военных преступлениях, назначив им наказания в виде 4 – 14 лет колонии.

«Обвинительный приговор вынесен с нарушением общепризнанного принципа международного права и уголовного процесса – недопустимости придания уголовному закону обратной силы», - подчеркнули в СК.

13 января 1991 года советские войска штурмовали телецентр в Вильнюсе, 15 человек погибли, около 600 получили ранения. Дело по этой операции было возбуждено в Литве более 20 лет назад.