Спикер Госдумы упрекнул депутата от КПРФ за мат в соцсетях

Председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин пожурил коллегу, депутата от фракции КПРФ Ольгу Алимову, за использование обсценной лексики на просторах социальных сетей.

"Ольга Николаевна, депутаты обращают внимание на то, что вы материтесь в социальных сетях. Давайте бороться с этим недостатком. Работайте над собой, пожалуйста. Потому что вас все любят, вы, наверное, терпите, терпите целое заседание, ни на кого не материтесь, а в социальных сетях у вас открывается", - цитирует Володина РИА "Новости".

Ранее парламентарии утвердили новое время начала пленарных заседаний: вместо 10 утра собрание стартует в полдень. Володин полагает, что новый график "дает возможность в утреннее время рассмотреть вопросы оперативного порядка" и "провести заседания комитетов".

Алимовой такой расклад пришелся не по нраву, о чем она поспешила сообщить на просторах своего Facebook.

"****** (нецензурно, "очень плохо")… Депутаты-едросы приняли решение проводить заседания главного законодательного органа страны с 12.00 до 16.00. Совы победили разум! Коммунисты требовали вернуться к прежнему графику с 10.00 до 18.00 с перерывами согласно Трудовому кодексу!", - написала коммунистка.