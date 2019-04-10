Губернаторский прием Беглова на ПМЭФ обойдется бюджету в 15 млн рублей

На торжественный прием губернатора Петербурга в рамках Петербургского международного экономического форума в 2019 году из городского бюджета выделили 15 млн рублей. Для врио губернатора Александра Беглова это будет первый прием для гостей форума от своего имени.

Мероприятие запланированно на 7 июня. Если в прошлом году местом проведения приема стала Дворцовая площадь, то в этот раз в техзадании для организаторов указано, что открытая площадка должна находиться "на расстоянии не более 200 м от Дворцовой площади".

Ожидается участие 1500 гостей. Для них будут организованы концерт и фуршет. На открытой площадке, поделенной на восемь зон, будет уложен искусственный газон площадью не менее 400 кв. м. Для гостей в одной из зон установят 10 фуршетных, 50 коктейльных,10 барных и еще 10 обычных столов. отдохнуть можно будет на десятке заказанных диванов. Ведущий концерта должен будет владеть русским и английскими языками. Детали программы выступлений в техзадании не раскрываются, но диджей или творческий коллектив должны будут трудиться не менее 60 минут.

Площадка приема будет обильно украшена цветами. Кроме того, комитет по культуре заказывает для мероприятия 30 высокорослых деревьев в кадках высотой не менее 180 см.

Александр Беглов щедрее угостит своих гостей, чем бывший губернатор Георгий Полтавченко: в 2018 году на фуршете каждому приглашенному полагалось 830 граммов еды, в 2019 - 950 граммов свежих фруктов, горячих и холодных закусок и десертов на человека. В меню также будут представленны сухие красные и белые вина, водка класса "Премиум" и игристые вина.

С 2017 года из городского бюджета на проведение губернаторского приемауходит по 15 миллионов рублей. В 2016 году мероприятие обошлось в рекордные 30 миллионов. Организатором последние три года становилось НП "Дансе Оупен Фестиваль".

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