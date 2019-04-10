В Петергофе очистят запущенный Никольский пруд

На территории парка Петергофа наконец приведут в порядок уже долгие годы пребывающий в запустении Никольский пруд, уведомили комитете по благоустройству. Аналогичная "участь" ждет и Западный водоем.

Работами будет заниматься СПб ГУП "Экострой" - предприятие, не первый год обслуживающее фонтаны Петергофа. Начиная с 2008 года компанией были восстановлены Церковный, Бабигонский и Руинный пруды, Петергофский канал, Сампсониевский бассейн и одноименный канал, Мельничный канал и одноименный пруд, Большой и Малый Круглые пруды, Ольгинский канал.

С приходом весны ГУП приступил к очищению и других водоемов, расположенных на территории Лугового парка.