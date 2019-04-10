ГИБДД предлагает в 6 раз увеличить штраф за значительное превышение скорости

Заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин полагает необходимым увеличение штрафа за превышение скорости на 20-40 км/ч до 3 тысяч рублей, уведомляет "Коммерсант". На данный момент максимальная "санкция" за данную погрешность составляет 500 рублей. При этом за превышение скорости до 20 км/ч наказание не предусмотрено.

"ГИБДД предлагает ввести административную ответственность за превышение скоростных режимов на 10–20 км/ч, но отложить вступление этой нормы как минимум на два года для мониторинга скоростных режимов и приведения обстановки дорог в соответствие реальным условиям. Кроме того, мы предлагаем кратно увеличить размер штрафа за превышение скорости в пределах 20-40 км/ч - довести этот штраф до 3 тысяч рублей", - поделился Понарьин на общественных слушаниях в Государственной думе.

В ответ на данное предложение председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв рекомендовал ГИБДД "сначала дороги привести в порядок", а не поднимать штрафную планку.