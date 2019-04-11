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9:26

КПРФ внесла в Госдуму законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

фото ЗакС политика КПРФ внесла в Госдуму законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

Группа депутатов от фракции КПРФ подготовили и внесли на рассмотрение нижней палаты Федерального собрания свой проект закона о штрафах для чиновников, оскорбительно отзывающихся о гражданах либо группах людей. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Согласно пояснительной записке к инициативе коммунистов, проявляемое госслужащими неуважение в адрес того или иного гражданина, "стало в последнее время привычным для России явлением, свидетельствующем о классовом неприятии находящегося за чертой бедности населения".

За любое уничижительное отношение к индивиду предлагается наказывать чиновников штрафами на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Для тех, кто делает это от имени чиновника, сумма кратно удваивается - от 100 до 500 тысяч рублей.

Напомним, 29 марта на территории РФ вступил в силу закон о штрафах за неуважение к власти. Теперь за "явное неуважение к обществу, государству и госсимволам" России и органам власти в интернете граждан могут оштрафовать на сумму от 30 до 100 тысяч рублей, повторное правонарушение может обернуться штрафом от 100 до 200 тысяч рублей или арестом на 15 суток, на третий и следующие разы – тот же арест или штрафы от 200 до 300 тысяч рублей. Инициаторы законопроекта – сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова.

В ответ депутат заксобрания Псковской области, "яблочник" Лев Шлосберг разработал собственную законотворческую инициативу о "неуважении власти к народу".

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9:42    
Надо ещё штрафы ввести за ответы чиновников не по существу вопроса.

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