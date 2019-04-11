"Левада-центр": Электоральный рейтинг Путина ощутимо упал до 55%

Если бы выборы нового главы государства состоялись в России в ближайшее воскресенье, Владимир Путин набрали бы на них рекордно для себя низко - всего 55% голосов электората, утверждают социологи "Левада-центра", чьими данными делится "Коммерсант".

Перед прошедшими 18 марта 2018 года выборами за Путина готовы были отдать свои голоса 70% опрошенных. Постфактум события, напомним, он набрал 76,99%.

Ныне 19% россиян ответствовали, что не знают, за кого бы они проголосовали. Столько же заявили, что не пошли бы на избирательный участок. 41% по-прежнему готовы всецело голосовать за Путина.

Вместе с тем, напротив имени лидера ЛДПР Владимира Жириновского галочку в бюллетене поставили бы 6% респондентов (5% в 2018 году), за кандидата от КПРФ, бизнесмена Павла Грудинина отдали бы свои голоса 5% (6% - в 2018-м); за Геннадия Зюганова - 2%; а за главу Минобороны Сергея Шойгу и политика Алексея Навального "вписались" бы по 1% граждан.

Заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков подчеркнул, что "в обществе держится ощущение безальтернативности", поэтому даже несмотря на то, что рейтинг Путина упал, равноценно ничей существенно и не вырос.