Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

14:35

Минэкономразвития предлагает несколько "ослабить" закон об НКО-иноагентах

фото ЗакС политика Минэкономразвития предлагает несколько "ослабить" закон об НКО-иноагентах

Минэкономразвития подготовило проект поправок к закону об НКО-иностранных агентах. Документ опубликован на портале нормативно-правовой информации.

Министерство предлагает уточнить в законе об НКО, какие виды деятельности больше не будут приравниваться к политической для НКО-иноагентов и какие средства - к иностранному финансированию. Нововведения озвучены в рамках мер по совершенствованию регулирования деятельности социально ориентированных организаций (СО НКО). 

В частности, ведомство полагает важным наделить НКО возможностью обсуждать проекты нормативных актов, участвовать в общественных или консультативных советах. Также организациям хотят дать возможность проводить собственные научные либо аналитические исследования за счет госбюджета.

Также в документе есть пункт, предлагающий позволять НКО выкупать помещения, которые они арендуют и из-за которых могут терпеть убытки ввиду трат на ремонт и содержание.

Напомним, в сентябре 2018 года Минюст выказывал намерение ужесточить закон об иноагентах, который действует в России с 2012 года. В частности, чиновники настаивали, чтобы НКО заранее сообщали властям о планируемых программах с иностранным финансированием, после чего организации либо разрешат работать, либо нет.

Добавим также, в октябре прошлого года президент РФ подписал закон, согласно которому некоммерческие организации, имеющие зарубежное финансирование, лишаются права проводить антикоррупционные экспертизы.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

14:52 Приморское шоссе реконструируют ради "Лахта Центра"

14:37 В Госдуме оценили потери России за один день без интернета в 20 млрд рублей

14:35 Минэкономразвития предлагает несколько "ослабить" закон об НКО-иноагентах

14:05 РКН заблокировал сайт СМИ, отказавшегося удалять фото с бранной характеристикой Путина

13:52 Биатлонист Шипулин подал заявку на участие в праймериз "Единой России" по довыборам в Госдуму

13:30 Суд, где слушается дело Кокорина и Мамаева, эвакуируют из-за подозрения о заминировании

13:21 Арбитраж удовлетворил иск о взыскании ущерба, нанесённого реке Мурзинке

13:10 Курировавшая развитие велодорожек в Петербурге чиновница уходит в отставку

12:59 Беглов: Мы поставили план до 2032 года запустить в Петербурге 29 станций метро   2

12:53 Беглов о станциях Фрунзенского радиуса: Стоит задача достроить к 1 сентября

12:30 ФССП объяснила нехватку мест на заседании по делу "Сети" "широким интересом среди СМИ"

12:28 Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов местных жителей за газ

12:15 Власти Москвы ищут подрядчика на изготовление мемориальной доски Кобзону   5

11:55 В 2018 году сумма незаконно выведенного из РФ капитала составила 370 млрд рублей   1

11:27 Законопроект о "суверенном рунете" прошел второе чтение в Госдуме   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.