Минэкономразвития предлагает несколько "ослабить" закон об НКО-иноагентах

Минэкономразвития подготовило проект поправок к закону об НКО-иностранных агентах. Документ опубликован на портале нормативно-правовой информации.

Министерство предлагает уточнить в законе об НКО, какие виды деятельности больше не будут приравниваться к политической для НКО-иноагентов и какие средства - к иностранному финансированию. Нововведения озвучены в рамках мер по совершенствованию регулирования деятельности социально ориентированных организаций (СО НКО).

В частности, ведомство полагает важным наделить НКО возможностью обсуждать проекты нормативных актов, участвовать в общественных или консультативных советах. Также организациям хотят дать возможность проводить собственные научные либо аналитические исследования за счет госбюджета.

Также в документе есть пункт, предлагающий позволять НКО выкупать помещения, которые они арендуют и из-за которых могут терпеть убытки ввиду трат на ремонт и содержание.

Напомним, в сентябре 2018 года Минюст выказывал намерение ужесточить закон об иноагентах, который действует в России с 2012 года. В частности, чиновники настаивали, чтобы НКО заранее сообщали властям о планируемых программах с иностранным финансированием, после чего организации либо разрешат работать, либо нет.

Добавим также, в октябре прошлого года президент РФ подписал закон, согласно которому некоммерческие организации, имеющие зарубежное финансирование, лишаются права проводить антикоррупционные экспертизы.