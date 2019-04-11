Суд вернул дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Масляевой в прокуратуру

Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, передает «Новая газета».

По мнению судьи, в обвинительном заключении допущены ошибки, которые необходимо устранить для утверждения итогового решения. В частности, в заключении не указана роль Масляевой в совершении преступлении. Суд решил оставить экс-бухгалтера под домашним арестом до 19 июля.

Масляева – единственный фигурант дела «Седьмой студии», который признал вину, ее дело рассматривается в особом порядке. По этому делу также проходят режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-директор организации Юрий Итин, директор РАМТ Софья Апфельбаум.

Их обвиняют в хищении бюджетных денег на сумму 133 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на «Платформу». Все другие фигуранты не признают свою вину. 8 апреля Кирилла Серебренникова отпустили под подписку о невыезде.