Угрозык поинтересовался у мамы координатора "Весны", изготавливают ли в движении бомбы

Координатор движения "Весна" Богдан Литвин у себя в Facebook сообщил, что домой к его матери приходили оперативники из службы уголовного розыска и интересовались, не изготавливают ли в организации взрывные устройства и входят ли в её состав люди, исповедующие радикальные течения ислама.

Литвин ёмко отчитался, что "Весна" никогда не занималась подобными вещами и в свои ряды "радикалов" не принимала.

"«Весна» - молодёжное демократическое движение, которое выступает за свободу и права человека. Фактически, за выполнение тех норм, которые записаны в соответствующем разделе Конституции и в Европейской конвенции по правам человека. 2. Движение наше многократно выступало за соблюдение статьи 14 Конституции, а именно: 1) Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 2) Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Поэтому к религиозным радикалам мы отношения, мягко скажем, не имеем. 3. Ну и напоследок про бомбы. В уставе «Весны» чётко сказано, что мы действуем в соответствии принципами ненасилия. А значит к бомбам мы тоже отношения не имеем", - написал активист у себя в блоге.

Резюмируя послание, Литвин признался, что был озадачен визитом столь странных гостей к его матери, и не предполагает, с чем это может быть связно.