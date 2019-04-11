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17:00

Омбудсмены Петербурга могут получить право писать собственные законопроекты

фото ЗакС политика Омбудсмены Петербурга могут получить право писать собственные законопроекты

Комиссия по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству Заксобрания Петербурга рассмотрела подготовленный депутатом-эсером Александром Егоровым законопроект, который бы наделил правом на законодательную деятельность всех городских омбудсменов: по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей. Документ рекомендован к рассмотрению.

Егоров предлагает внести частичные изменения в 31 статью Устава города, дополнив её подпунктом о том, что уполномоченные могут иметь "право внесения на рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проектов законов Санкт-Петербурга".

На данный момент таким правом обладают депутаты, фракции парламента, губернатор города, члены Совфеда от Северной столицы, прокуратура, органы местного самоуправления, почетные граждане (но обязательно россияне, проживающие в городе на Неве).

Егоров отмечает, что правом представлять собственные законопроекты наделены омбудсмены как минимум в 28 регионах России.

Присутствовавший на заседании комиссии уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов инициативу поддержал, напомнив, что в городском закон о функционировании аппарата омбудсмена отдельно прописано, что "в целях выполнения своих основных задач уполномоченный <…> вносит <….> в органы государственной власти Санкт-Петербурга <…> предложения о совершенствовании механизмов обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина".

Юридическое управление ЗакСа не нашло в инициативе Егорова ни противоречия действующему законодательству, ни коррупционной составляющей.



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