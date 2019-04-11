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17:25

Самая "разгульная" улица Петербурга станет частично пешеходной

фото ЗакС политика Самая "разгульная" улица Петербурга станет частично пешеходной

Место, где по выходным петербуржцы предаются разгульному образу жизни, одна из самых "питейных" улиц города - Думская - по субботам и воскресеньям, а также праздничным дням, станет пешеходной и освободится от автомобилей, поделились в пресс-службе администрации Центрального района.

Начиная с 22:00 и до 07:00 утра улица будет закрыта для движения любого транспорта. На протяжении всего её участка установят автомобильные знаки "Стоянка запрещена", а у дома №2А появится табличка "Пешеходная зона".

За соблюдением новых правил будут следить сотрудники ГИБДД.

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