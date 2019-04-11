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18:04

Главу московского отделения "Другой России" задержали в трамвае

фото ЗакС политика Главу московского отделения "Другой России" задержали в трамвае

Полицейские задержали руководителя московского отделения «Другой России» Ольгу Шалину, сообщили в организации.

По словам активистов, ради задержания Шалиной правоохранители остановили трамвай, ее забрали в отделение якобы для установления личности. Причиной задержания назвали оперативную информацию: по данным активистов, это – звонок из Центра «Э».

Полицейские сообщили, что передают в суд дело о назначении Шалиной административного надзора из-за ее политической активности и административных правонарушений. Эта мера подразумевает запрет на выезд из Москвы, посещение публичных мероприятий, выход на пределы места проживания ночью и обязанность отмечаться в полиции. Вскоре Шалину отпустили из отдела без составления протокола.

В октябре 2016 года Шалина устроила акцию протеста на выставке «Интерполитех», забравшись на автозак, разбросав листовки и ранив себя. В отношении нее возбудили дело о хулиганстве по мотивам ненависти к социальной группе «сотрудники ФСИН», но затем дело было прекращено.

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