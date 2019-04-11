Смольный создает Шунгеровский заказник

Правительство Петербурга подготовило постановление о создании заказника "Шунгеровский" в Петродворцовом районе города. Соответствующий документ находится на антикоррупцонной экспертизе.

Площадь заказника составит 330,5 га и включит в себя территорию созданного в 1940 года Шунгеровского лесопарка и участок долины реки Кикенки между Волхонским шоссе и железной дорогой Санкт-Петербург–Ораниенбаум. Как указывается в документации Смольного, особо ценными объектами в будущем заказнике являются крупный массив хвойных, смешанных и лиственных лесов и ландшафт долины реки Кикенки с лугами, ивняками и мелколиственными лесами.

На территории будет запрещено разводить костры, мусорить, добывать полезные ископаемые, возводить здания и вредить живущим там животным. Также вводятся ограничения на выгул собак без поводка в период с 15 апреля по 1 августа и беспокойство птиц с 15 апреля по 15 июля.

Общественные слушания по вопросу создания заказника "Шунгеровский" проходили в феврале 2018 года. Местные жители идею поддержали. Власти города тогда заявляли, что на создание заказника уйдет около двух лет. На слушаниях заявлялось, что на территории лесопарка зоологи обнаружили 4 вида амфибий, 17 видов млекопитающих и 75 видов птиц. 12 видов обитателей Шунгеровского включены в Красную книгу Санкт-Петербурга. Это, например, два вида летучих мышей, из птиц - желна, белоспинный дятел, обыкновенный жулан, речной сверчок, иволга.

На данный момент система особоохраняемых природных территорий (ООПТ) Санкт-Петербурга включает 15 ООПТ регионального значения: 8 заказников и 7 памятников природы.

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