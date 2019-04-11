Суд обязал ГУДСП "Флора" восстановить на работе незаконно сокращенного сотрудника

Петродворцовый суд Петербурга восстановил на работе сотрудника ГУДПС «Флора», подведомственного комитету по благоустройству, сообщили в прокуратуре города.

Истец работал мастером участка механизации на предприятии с 2016 года. В декабре 2018-го его уволили при сокращении численности штата. По закону, дела о восстановлении на работе суд рассматривает с обязательным участием прокурора, который дает заключение по делу.

При рассмотрении дела оказалось, что работодатель нарушил процедуру сокращения, поскольку не предложил сотруднику все имеющиеся вакантные должности, который бы тот мог занять – хотя этого требует Трудовой кодекс РФ. Так, в период сокращения была свободна должность водителя, и квалификация истца вполне ей соответствовала, отметили в прокуратуре.

Суд постановил удовлетворить исковые требования истца, восстановив его на работе и взыскав с «Флоры» 110 тысяч рублей зарплаты за время вынужденного прогула, 20 тысяч рублей компенсации морального вреда и судебные расходы.

«Флора» – предприятие, подведомственное комитету Смольного по благоустройству. Занимается восстановлением зеленых насаждений общего пользования в Петродворцовом районе.