В Москве ждут больше туристов из-за введения туристического сбора в Петербурге

В Москве не собираются вводить туристический сбор, как в Петербурге, и ждут увеличение числа туристов, передает РИА «Новости».

Так, депутат Мосгордумы Михаил Антонцев сказал, что не стал бы «горячиться» с введением сбора в Москве, и для начала можно посмотреть, как это будет реализовано в Петербурге. «Может быть, как раз отсутствие такого сбора в Москве привлечет дополнительно туристов в Москву, которые отдадут гораздо больше этих ста рублей на покупки товаров, на отдых», - сказал Антонцев.

Глава комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов опасается, что туристический сбор может отпугнуть туристов, особенно учитывая различия в контингенте приезжающих. По его мнению, городу нужно приготовиться, прежде чем вводить сбор.

«Мы сейчас активно работаем над улучшением сервиса и культурной составляющей для туристов. Может, стоит поработать, создать еще лучшие условия и, тем самым, увеличить число туристов, и тогда уже можно будет туристический сбор вводить», - сказал Герасимов.

Ранее врио губернатора Алекcандр Беглов заявил, что президент Владимир Путин одобрил идею ввести в Петербурге туристический сбор – 100 рублей с иностранных гостей города в сутки. Вырученные деньги предлагается тратить на содержание исторических зданий в центральной части города.