Рогозин анонсировал бесплатные полеты в космос для россиян за уникальные достижения

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что россияне смогут бесплатно отправиться в космос в качестве туристов за уникальные достижения, передает РБК.

«Следующий этап, когда уже какой-то финансовый жирок РКК "Энергия" сейчас заработает, мы дальше пойдем на премии определенные. То есть уже не за деньги будем возить, а за уникальные достижения», - сказал Рогозин на пресс-конференции в Москве.

В феврале Рогозин объявил о старте проекта по космическому туризму, который позволит облететь Землю по маршруту первого космонавта Юрия Гагарина. Детали или сроки проекта не уточнялись, в Twitter Рогозин отметил контракт, который «Роскосмос» заключил с американской компанией Space Adventures. По контракту, краткосрочный полет двух туристов к МКС организуют до конца 2021 года.

В марте Рогозин заявил, что «Роскосмос» намерен осуществить проект по космическому туризму предварительной стоимостью около 400 млн долларов. Он говорил, что речь идет о возможности использовать космический корабль «Союз» для облета Луны.