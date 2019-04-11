Школа, выборы, пенсия: В Петербурге обсудили муниципальные выборы

Представители шести политических движений 11 апреля встретились для обсуждения предстоящих муниципальных выборов в Петербурге. Поспорили о настроении электората, отличиях от прошлых выборов и необходимости создания школ для кандидатов. Не обошлось и без упоминания пенсионной реформы: некоторые считают ее главным ориентиром электората на предстоящих выборах.

Найдите пять отличий

На пресс-конференции в «Агентстве бизнес новостей» 11 апреля собрались представители разных политических движений: от «Единой России» до «Пиратской партии». Все они решили обсудить предстоящие муниципальные выборы, но начали всё-таки с воспоминаний о кампании 2014 года. Мнения разделились: кто-то считал, что различий нет, кто-то отмечал, что кандидатов в мундепы стало больше. К примеру, представитель партии ЛДПР и муниципальный депутат МО Литейный округ Екатерина Лебедева заявила, что количество желающих баллотироваться в местные советы значительно увеличилось. Главное – чтобы всем удалось зарегистрироваться, добавила она.

По мнению главы МО Сенной округ и члена «Единой России» Наталии Астаховой, пять лет назад на выборах тоже было достаточно представителей разных политических сил.

- Далеко не всех не допускали. Это такой штамп, скорее миф. Конечно, может, были какие-то отдельные удаления. Но большинство были зарегистрированы и могли поучаствовать в избирательной кампании пять лет назад, - заявила Астахова.

Её однопартиец глава МО Гавань Сергей Соколов считает, что на протяжении долгого времени альтернативы правящей партии не было.

- Трендом этих выборов, муниципальных выборов в том числе, будет «отложенный спрос». На протяжении долгих лет отсутствия предложений, не было альтернативы, спровоцировался такой «отложенный спрос», который копился, копился… Я думаю, что вот эти выборы, куда идут большое количество кандидатов на одно место – это тот «отложенный спрос», который в сентябре мы увидим, - предположил Соколов.

Муниципальные выборы 2014 года запомнились многим заявлениями оппозиции и независимых экспертов о множестве нарушений. Кандидатам в депутаты мешали зарегистрироваться, были организованы «карусели» и вбросы бюллетеней, сообщали «Наблюдатели Петербурга». Итоги выборов пытались оспорить в трех районах города. Некоторые партии старались добиться регистрации своих кандидатов через суд. В частности, «Справедливая Росси» заявила, что 20 их кандидатов не смогли подать документы в ИКМО №15 – их не пропускали в помещение. Партия из-за этого пыталась оспорить результаты выборов, но суд в апреле 2019 года отказался удовлетворять заявление эсеров.

О своем взгляде на отличие кампаний 2014 и 2019 годов рассказл на пресс-конференции 11 апреля лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков. По его мнению, что выборы 2019 года будут проходить на фоне падения рейтинга правящей партии. Его поддержал член центрального комитета партии «Коммунисты России» Александр Рахманин. Он заявил, что на фоне существующих сейчас электоральных настроений «Единой России» будет трудно достигнуть уровня прошлых годов. Астахову из МО Сенной округ такое предположение возмутило – рейтинг ее партии, может, и упал на фоне пенсионной реформы, но уже снова поднялся, заявила она.

- Во-первых, он уже вернулся. И, в любом случае, «Единая Россия» на сегодняшний день как партия имеет более высокий рейтинг, чем все остальные вместе взятые, - сказала глава МО Сенной округ.

Согласно данным ВЦИОМ, рейтинг «Единой России» начала падать в середине 2018 года. Партию 17 июня 2018 года поддерживали 45,9% россиян, а уже 26 июня поддержка снизилась до 38,7%. Минимума рейтинг достиг 20 января 2019 года – 32,7%. О предстоящем повышении пенсионного возраста стало известно в июне 2018 года, а приняли реформу 3 октября. В силу документ вступил с января 2019 года.

Не только за скамейку

Тема пенсионной реформы на встрече получила развитие и даже подтолкнула участников к спору. Стариков заявил, что поддержка или неподдержка пенсионной реформы – это в настоящий момент «водораздел свой/чужой». Так люди будут определять: голосовать или нет за депутата, считает лидер «Патриотов Великого Отечества».

Инициатива о повышении пенсионного возраста граждан вызвала массовые протесты по всей России. В Петербурге в середине 2018 года различные акции против реформы проходили регулярно, только за сентябрь в городе прошло четыре крупных митинга несогласных с решением властей.

Поддержала повышение пенсионного возраста только «Единая Россия», другие партии и движения высказывались об этой реформе негативно.

«Единоросска» Астахова не считает, что пенсионная реформа повлияет на настроения избирателей. Люди будут выбирать тех депутатов, которые зарекомендовали себя конкретными делами, считает она. Принадлежность к партии не играет никакой роли, уверена глава Сенного округа. Спекулировать же на теме пенсионной реформы – это «не очень красивое дело», считает Астахова. Лебедева также считает, что муниципальные выборы больше про конкретные действия конкретных людей, а не политическую принадлежность. На их сторону встал и коммунист Рахманин.

- Голосование, конечно, будет в данном случае при муниципальных выборах не за партию. Голосование будет за личность, - заявил представитель «Коммунистов России».

Стариков же придерживался своей позиции. По его словам, человеку важно видеть созвучность своих идей с идеями кандидата в мундепы.

- Действительно, голосовать будут по делам. И в этом смысле действующие муниципальные депутаты, конечно, имеют определенное преимущество. Это честное преимущество, потому что они его заработали своими делами. Однако, когда избиратель приходит голосовать, он ведь голосует не только за скамейку, не только за качели, не только за чистый двор. Он ещё хочет знать, насколько человек, которого он может поддержать, созвучен ему в других вопросах, - считает он.

Учиться, учиться и ещё раз учиться?

Среди прочего на пресс-конференции возник вопрос: нужны ли школы муниципальных депутатов? В настоящий момент в Петербурге действует несколько таких «школ»: у ЛДПР, «Пиратской партии», «Коммунистов России», сторонников Алексея Навального, «Объединеных демократов» и других политических движений. На занятиях кандидатам рассказывают, какие документы необходимо собрать, какую работу придется выполнять на должности мундепа, как привлечь избирателей и другое.

Глава МО Гавань Соколов заявил, что научить человека быть депутатом в такой короткий срок невозможно – необходимо минимум 5 лет.

- Кандидата в депутаты за полгода не сделаешь. За три месяца тем более не сделаешь. Это школа, которую нужно пройти. Откровенно могу признаться, что первый год у меня был курс молодого бойца. Только на второй год было понятие: что нужно делать, как нужно делать… А первый год пролетел. Поэтому те, кто сейчас говорят: «Мы создадим школу, научим» - это популистическое такое движение, - сказал Соколов.

Ему возразил Стариков, заявив, что организация школ муниципальных депутатов – это серьезный подход к выборам.

- Мне странно, что уважаемые коллеги, которые уже находятся в муниципалитетах, видят в этом что-то нехорошее. Мне кажется, что надо порадоваться, что даже конкуренты у вас будут более-менее подготовленные. Потому что в работе этих школ принимают участие уже работающие депутаты. Такая система у нас, такая система у коллег. Я думаю, что в любой школе, которая хочет кого-то к чему-то подготовить должны быть люди, которые обладают необходимым опытом, - добавил Стариков.

А вот Астахова не уверена в наличии хорошего опыта у «педагогов» таких школ. По ее словам, обучение проводят люди, которые сами не знают об обязанностях мундепов. Но вообще она, по ее словам, за конкуренцию: «мы только рады». При этом, Астахова не уверена в необходимости полностью менять всех депутатов. Она считает, что люди с большим опытом должны продолжать работать. Глава муниципального округа сравнила отношения избирателей и депутатов с семейными узами.

- Вот хорошая, добротная семья. Любящие мама, папа, дети. Всё хорошо. Они друг с другом дружат, а потом говорят: «Ну нет, примелькались эти лица, надоели. Давайте-ка поменяем родителей», - говорят дети, - пошутила Астахова.

Муниципальные выборы в Петербурге пройдут 8 сентября. Свои команды для участия в голосовании собирают различные действующие в Петербурге политические партии и движения. В этот же день, 8 сентября, петербуржцы должны будут выбрать нового губернатора.

София Саттарова

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